موعد حلقات برنامج أمين وشركاه الموسم الثاني وتردد القناة الناقلة

بعد انتظار، انطلقت الحلقة الأولى من برنامج أمين وشركاه الموسم الثاني، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أمين، أمس الاثنين الموافق 15 فبراير، واستطاع أن يحتل قائمة تريندات محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد الحلقة الأولى.

واستطاع البرنامج في موسمه الأول، أن يحقق نجاحا كبيرا، وهو يعد من أفضل برامج الكوميديا الساخرة، التي تناقش القضايا المجتمعية الخاصة بمصر، وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية في مجال التوك شو والتلفزيون، موعد حلقات برنامج أمين وشركاه والقناة الناقلة وترددها، في السطور التالية..

موعد عرض برنامج أمين وشركاه الموسم الثاني

ويتم عرض البرنامج مرة واحدة أسبوعيًا، حيث تبدأ الحلقة يوم الاثنين من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وشارك في الحلقة الأولي من الموسم الثاني من امين وشركاه، الفنان أحمد فهمي، وقام بنشر مقاطع ترويجية من الحلقة عبر صفحته الرسمية على موقع السوشيال ميديا.

القنوات الناقلة لبرنامج امين وشركاه الموسم الثاني

وتمتلك حق البث الحصري لبرنامج أمين وشركاه الموسم الثاني، عبر القنوات الفضائية اون تي في «ON».

ويتم عرض الحلقات كاملة عبر منصة Watch iT، فضلا عن نشر بعض المقاطع من الحلقة بعد عرض الحلقة مباشرة.

برنامج أمين وشركاه

والبرنامج يقع ضمن فئة البرامج الكوميديا الاجتماعية، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من الفقرات، التي تناقش الظواهر الاجتماعية والتي تنتشر داخل المجتمع المصري ولكن بشكل كوميدي ساخر.

ويقدم أحمد أمين خلال برنامج أمين وشركاه الموسم الثاني، بعض الفقرات التمثيلية الكوميدية الساخرة.

ويشارك في هذه المشاهد التمثيلية عدد من النجوم، أبرزهم نيللي كريم وحمدي الميرغني وأحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن ومي كساب ومحمد جمعة.