رئيس قطاع المعاهد: شفوي القرآن لم يُلغى ولكن تم تأجيله للفصل الثاني

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه وفقا لتوجيهات شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب، يجب إتاحة الفرصة للطلاب من أجل تقييمهم بشكل عادل، ومراعاة مصلحتهم، وتوفير وسائل تقييم تناسب مع أعلنته وزارة التعليم، لذا تم الاتفاق على تأجيل امتحان القرآن الشفوي إلى الترم الثاني، موضحا أن عدد الطلاب المنتمين للتعليم الأزهري 2 مليون طالب في جميع المراحل.

تأجيل الجزء الشفوي لمادة القرآن للترم الثاني لأنه تراكميا

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الامتحانات ستبدأ من 27 فبراير الجاري حتى 9 مارس المقبل، بحيث أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 10 مارس وسيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي، ووجود عدد قليل من الطلاب في اللجان التحريرية للامتحان، موضحا أنه توجد أكثر من مادة في ورقة واحدة، لافتا إلى الجزء الشفوي الخاص بمادة القرآن الكريم تراكمي، وسيتم توجيه أسئلة عن منهج الفصلين، موضحا أنه يتم دراسة 18 جزء قرآن في المرحلة الابتدائية، و6 أجزاء من القرآن في المرحلة الإعدادية، و6 أخرى في المرحلة الثانوية، بإجمالي 30 جزءًا.

بداية الامتحانات التحريرية نهاية الشهر الجاري

وتابع بأن «الامتحانات التحريرية ستبدأ نهاية الشهر الجاري، ولكن الامتحان الشفوي تستخدم به أدوات وسماعات يستخدمها كثير من الطلاب لذا وجب تعليق هذه الامتحانات ولكن لن يتم التغاضي عن الامتحانات الشفوية كما أشيع لأن الجزء الشفوي هام لمعرفة قدرة الطلاب على القراءة الصحيحة لآيات القرآن».