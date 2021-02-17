البيت الأبيض يصالح نتنياهو: أول اتصال لبايدن في المنطقة سيكون معه

بعد أن نشر سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رقم هاتف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على موقع تويتر، مناشدًا الرئيس الأمريكي الاتصال به، أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن أول اتصال للرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعيم في المنطقة سيكون مع نتنياهو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إيران والفلسطينيين، لكنه قال إن العلاقات بينهما «قوية للغاية».

ورفض نتنياهو فكرة أن بايدن يتجنبه عن عمد، وقال للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية: «سيتصل.. لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ نحو 40 عاما، تعود إلى الوقت الذي جئت فيه إلى واشنطن بصفتي دبلوماسيا إسرائيليا وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير».

ونفى البيت الأبيض، يوم الجمعة، تجاهل بايدن نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن ضمن جدول مكالمات بايدن مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.

وهناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي ربما يشير إلى الاستياء من علاقة نتنياهو الوثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه عام 2017.

واتصل بايدن بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء روسيا والصين وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك.

وكان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يدلين، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، قد تحدث عن سبب عدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن، مشيرا إلى وجود «رواسب في العلاقات» بينهما.

وقال «يدلين» في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «نتنياهو لم يحظَ بشعبية لدى الحزب الديمقراطي منذ خطابه أمام الكونجرس في عام 2015»، مضيفًا: «علاقته أيضا مع دونالد ترامب أدت إلى عداء تجاهه في الحزب الديمقراطي».