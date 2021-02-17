آسر ياسين: تجربة العمل في «السرب» كانت مبهرة

قال الفنان آسر ياسين، بطل فيلم «السرب»، إن تجربة العمل في الفيلم كانت مبهرة، لافتا إلى أن جده كان لواء عسكريا، وكان يستمع منه إلى العديد من البطولات التي قام بها أبطال القوات المسلحة، ولكنه كان يأمل في تجسيد هذه البطولات في أعمال سينمائية وفنية.

وأضاف «ياسين» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه في الماضي لم يكن هناك أي اهتمام بهذه الأعمال، موضحا أن لقاء المقاتلين على أرض الواقع ملهم جدا، ولقاء الشهداء والأبطال المصريين أمر مبهر أيضا، لافتا إلى أن هذا يمثل مقابلة مع الواقع، خاصة وأنهم يرغبون في أن يصبحوا طيارين مقاتلين مثل آبائهم، و«أقل واجب إننا نعمل فيلم عن العمل البطولي، خاصة أنها قدرات حقيقية».

وتابع بطل فيلم «السرب»، أنه في الفيلم يقدم شخصية المقدم هشام جلال، وهو التقى مع أسرته، وهذا كان مفيدا له على المستوى الشخصي قبل أن يكون على مستوى العمل الفني، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال لا يرون أهاليهم لأننا نعيش واقعا مريرًا، وهذه معاناة يجب على الجميع أن يتحملها.

ولفت إلى أن ردود الفعل مبهرة، معربا عن أمله في أن يقترب الفيلم من البطولات الحقيقية، وحتى الطيارين والمقاتلين رووا لهم الكثير من التفاصيل لكي يرووا قصتهم بشكل حقيقي قدر ما يستطيعون.

هذا، وأعلنت شركة سينرجي، اليوم الإثنين، عن فيلم جديد يحمل اسم «السرب»، وهو يوثق قصة قصف القوات الجوية المصرية لمعسكرات داعش في ليبيا، ردا على استشهاد عدد من المصريين على أيدي الإرهابيين عام 2015.

والفيلم من بطولة عدد كبير من الفنانين، مثل: الفنان أحمد السقا، وشريف منير، وآسر ياسين، ومنى زكي، وغيرهم من الفنانين