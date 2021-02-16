بعد عرض البرومو.. احتفاء إعلامي بفيلم «السرب» وظهور لأبطال العمل

بعد ساعات من نشر شركة «سينرجي»، برومو فيلم «السرب»، الذي يؤدي بطولته الفنانون أحمد السقا وآسر ياسين ومحمود عبدالمغني وعمرو عبدالجليل، كان هناك احتفاء شعبي وإعلامي بهذا الفيلم، الذي يجسد الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا، ضد تنظيم داعش الإرهابي عام 2015، على خلفية مقتل 20 مصريا قبطيا، على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، ليأتي الرد المصري سريعا، بالثأر لدماء المصريين، بسرب جوي دمّر معاقل التنظيم في لبيبا.

الإعلامية لميس الحديدي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بقيام شركة «سينرجي» بإنتاج فيلم روائي يتضمن العديد من الفنانين، وهو فيلم «السرب»، موضحة أن الدراما والفن جزء مهم من توثيق الأحداث وإبقاء الحكايات حية في ضمائر الأجيال والأمم وعقولهم، موضحة أنه في 15 فبراير 2015 استيقظ الشعب المصري على عمل خسيس جبان، وهو ذبح 20 مصريا من الأقباط على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، في مدينة سرت الليبية، ووقتها طالب المصريون بالقصاص للشهداء، الذي لم يتأخر كثيرًا.

وأوضحت أنه في فجر يوم 16 فبراير من نفس العام، كانت نسور القوات المسلحة توجه ضربة عسكرية مركزة «أتت أكلها» ضد معاقل هذا التنظيم الإرهابي، «نتذكر اليوم الشهداء ونترحم عليهم ونوجه التحيه لأبطال القوات المسلحة الذين لم يتاونو لحظة في توجيه ضربة دقيقة للقصاص لشهداء ومواطني الوطن»، ولكون الدراما والفن جزء مهم من توثيق الأحداث وإبقاء الحكايات حية في ضمائر الأجيال والأمم وعقولهم، فقد قامت شركة «سينرجي» بإصدار فيلم حول الواقعة.

الفنان آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين، أول صورة له بشأن الدور الذي يجسّده خلال أحداث فيلم «السرب»، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث ظهر وهو يرتدي زي عسكري مقاتل طيار يحمل رتبة مقدم طيار واسمه هشام جلال ويؤدي التحية العسكرية، كما نشر برومو الفيلم، مصحوبة بتعليقه: «حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا عشان سلامكم».

الكاتب عمر عبدالحليم.. مؤلف فيلم «السرب»

أعرب الكاتب عمر عبدالحليم، مؤلف فيلم «السرب»، عن شكره لشركة المتحدة المنتجة للفيلم، لأن إنتاج هذه الأعمال يحتاج إلى جرأة وتمويل، والفن والقوى الناعمة لها دور في أن تروي «حدوتة المصريين» ويجب علينا دائما أن نروي قصصنا بدلا من أن يرويها غيرها، ونحكي عن بطولاتنا.

وأضاف «عبدالحليم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن إنتاج أعمال من هذا النوع عمل وطني، وإذا أتيح لأي منا فرصة للمشاركة فإنه يسارع إلى ذلك، والحمد لله كنت من الكتيبة التي شاركت في هذا العمل، والفكرة لاقت قبولا من الجهات المعنية، وتم تنفيذها.

وتابع مؤلف فيلم «السرب»، أنه بدأ في كتابة الفيلم منذ نوفمبر عام 2019، وعمل أكثر من نسخة منقحة، لافتا إلى أن النسخة التي تم تنفيذها هي النسخة الـ12، لأن التعرض لعمل يروي سيرة ذاتية، هناك مسؤولية كبيرة لأننا نتحدث عن أشخاص يعيشون أو من قدموا أرواحهم لوطنهم، وأيضا نتحدث عن المجرمين ونتحدث عنهم بنوع من التشريح، ومنذ بداية العمل على الفيلم عملنا دراسة وبحث كبيرة، وأنا مؤلف مدني وجميعنا نرى جانبا صغيرا من الحقيقة.

وأكد: «عندما بدأت العمل على الفيلم شعرت بأن هذه القصة يجب أن تخرج للنور، وتوجهت مع الشركة إلى الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، والقوات الجوية، ووجدنا كل الدعم منهم، ومن القوات الجوية، وكنا نحاول تقديم القصة والأشخاص كأنهم من لحم ودم».

ونشرت العديد من البرامج التليفزيونية على شاشات الفضائيات، برومو الفيلم، ومن بين تلك البرنامج ، برنامج الحياة اليوم الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة اليوم".

وتحت عنوان «هدية المتحدة للشعب المصري»، عرضت قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، برومو الفيلم، كما أجرت مداخلات هاتفية مع القائمين على العمل والنقاد، وكذلك مخرج العمل ومؤلف الفيلم، وذلك خلال برنامجها «المواجهة» مع الإعلامية ريهام السهلي، و«الحقيقة» مع الإعلامية أيه عبدالرحمن، وهذا الصباح البرنامج الصباحي للقناة.