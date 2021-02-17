بعد إعلان «السرب».. أعمال وطنية في موسم دراما رمضان 2021

نال الإعلان الأول لفيلم «السرب»، ردود فعل إيجابية ضخمة، منذ طرحه أول أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كونه يرصد الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية للقضاء على الجماعات الإرهابية، ودور الأمن في القصاص من تنظيم داعش، بعد واقعة ذبح 21 قبطياً في مدينة سرت الليبية قبل ستة أعوام تقرييًا.

وأعرب قطاع كبير من الجمهور، عن اعتزازه وافتخارها بفكرة الفيلم، مشدداً على أهمية وضرورة الأعمال الوطنية، كونها تغرس في الأجيال الجديدة قيم الانتماء والتضحية للوطن.

وتشهد الفترة المقبلة، المزيد من الأعمال الوطنية، لا سيما موسم دراما رمضان، والذي يضم أكثر من عمل، ترصد «الوطن» أبرزها في التقرير التالي:

- «الاختيار 2»

ينتظر الجمهور، عرض الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، الذي يُجسد فيه البطولة الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، بالإضافة إلى بشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد فراج، وأحمد داش، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد حلاوة، ومحمد علاء، مع عدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 2» حول تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة وما يبذلونه للدفاع عن أرض الوطن خلال الفترة التي أعقبت عام 2013.

- القاهرة كابول

وانتهى أبطال مسلسل «القاهرة كابول»، من تصوير العمل الفني، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

ويتناول مسلسل «القاهرة كابول» ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي الذي يجسد شخصيته، الفنان طارق لطفي، الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب.

«القاهرة كابول» من بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.

- هجمة مرتدة

وتضم قائمة الأعمال الوطنية في رمضان، مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي يُجسد فيه الفنان أحمد عز، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبري، والفنان صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.