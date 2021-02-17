عاجل.. مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب

قالت مصادر طبية من المستشفى المتواجد به الإعلامي عمرو أديب، إنه وصل للمستشفى قبل قليل، بعد تعرضه لحادث سير على طريق دهشور.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإعلامي عمرو أديب موجود بقسم الطوارئ في المستشفى وحالته مستقرة.

أوضحت المصادر أن الاعلامي عمرو أديب وصل المستشفى منذ 40 دقيقة، بعد تعرضه لحادث سير، وأنه يخضع حاليا للفحوصات الطبية من قبل أطباء العظام في المستشفى.

وأكدت المصادر إن أديب في حالة صحية مستقرة، وأنه سيخضع لآشعة كاملة عقب الفحص المبدئي للتأكد من سلامته.

وأصيب الإعلامى عمرو أديب، في حادث سير على طريق دهشور، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات 6 أكتوبر الشهيرة.