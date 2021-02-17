عاجل.. تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سير كتب: جيهان عبد العزيز 12:08 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021 عمرو أديب تعرض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير بالقرب من وصلة دهشور بأكتوبر. وسنوافيكم بالتفاصيل.. اقرأ المزيد: عمرو أديب يسأل وزير الرياضة: فلوس الزمالك فين؟ والأخير يجيب عمرو أديب: سفير إسرائيلي نشر رقم نتنياهو عشان بايدن يكلمه.. نمرته حلوة عمرو أديب: الأهلي أدخل البهجة على مصر ويا ريته يسيب لنا البطولات الجاية «كليبك يعقد وياخد العقل».. عمرو أديب يمازح نوال الزغبي بـ «اللبنانية» مقولتش كلام معملتهوش.. 40 رسالة للرئيس السيسي خلال مداخلته مع عمرو أديب عمرو أديب حادث عمرو أديب