عاجل.. خروج عمرو أديب من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية

كشفت مصادر طبية داخل المستشفى التي إستقبلت الإعلامي عمرو أديب عن خروجه بعد إجراء بعض الفحوصات للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي والإطمئنان على حالته الصحية.

وكان أصيب الإعلامي عمرو أديب، في حادث سير على طريق دهشور، وتم نقله إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر الشهيرة، وقالت مصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإعلامي عمرو أديب موجود بقسم الطوارئ في المستشفى وحالته مستقرة.

وعلى جانب أخر كان قد نشر إسلام زكريا، أحد أعضاء فريق عمل برنامج الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ«فيسبوك»، من مكان وقوع الحادث الذي تعرض له «أديب»، مؤكدًا أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة معلقًا على مقطع الفيديو: «كنت في موقع الحادث دلوقتى والظابط أكد أن عمرو أديب سليم والحمد لله».

فيما أكدت مصادر طبية من المستشفى المتواجد به الإعلامي عمرو أديب، إنه وصل للمستشفى قبل قليل، بعد تعرضه لحادث سير على طريق دهشور.