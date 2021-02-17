مسلسل في بيتنا روبوت.. احتجاز سارة ويوسف في البنك والعصابة تطلب كريب

تطورت أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي يدور يعرض على قناة سي بي سي، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الخفيفة والساحرة، حول مهندس يحاول بشتى الطرق ألا يخسر شركته.

وتستعرض جريدة «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال الفني، ملخص أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» الذي يعرض على قناة سي بي سي ومواعيد عرضه.

مسلسل في بيتنا روبوت حلقة 18

يحاول يوسف البحث عن طرق لإنقاذ شركته، فيذهب إلى البنك معه زوجته سارة والروبوت زومبا ولذيذ، حتى يمكنه البحث عن القرض، وتحاول سارة سحب مبلغ لمشروعها الجديد.

وخلال تواجدهم في فرع البنك يتعرض لعملية سطو مسلح من قبل عصابة يترأسها ضيف الشرف «هشام ماجد»، التي تحتجزهم، ويحاول يوسف البحث عن طرق التخلص من تلك الورطة، لكن لذيذ يفشل في هذا.

وفي إطار من الكوميديا يتصل البرويفسور رئيس العصابة بالضابط المسؤول عن العملية ويطلب بعض الطلبات التي يرفضها، وينتهي الأمر بطلب كريب، لكنه يرفض ويغلق الخط في وجه العصابة.

وفي نهاية الحلقة يقرر أحد أفراد العصابة اختيار رهينة حتى يمكنهم الهرب من الشرطة، ويقع الاختيار على سارة، ويحاول يوسف مساعدتها، لكنم يصرون ويتحرك زومبا ولذيذ لإنقاذ سارة، وينتهي الأمر بالقبض على العصابة.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

ويتم عرض مسلسل في «بيتنا روبوت» على قناة CBC من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادة الحلقة الجديد على نفس القناة في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC Drama في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 5 صباحا، ويتم إعادته مره أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

مسلسل في بيتنا روبوت

وتدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل الروبرت، لكنه يتعرض لخيانة من شريكة بالشركة.

والمسلسل من بطولة الفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.