أستاذ مكافحة عدوى: «مناعة القطيع» سر تراجع الإصابات بـ كورونا عالميا

أرجعت الدكتورة أماني جمعة، أستاذ صحة المجتمع واستشاري مكافحة العدوى وزميل جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، استمرار تراجع معدلات الإصابة العالمية بفيروس كورونا، إلى ما يعرف بـ«مناعة قطيع» التي اكتسبها الناس من خلال تزايد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

وقالت أماني لـ«الوطن»، إن 80% من أسباب التراجع تعود إلى مناعة القطيع، التي تحدث نتيجة إلى أن الغالبية تأخذ العدوى في وقت واحد وتنقلها للآخرين، وهو ما يخلق مناعة جماعية في وقت واحد، مضيفة: «العالم الفترة اللي فاتت اتهرى إصابات».

الإصابة بدون أعراض

وأوضحت استشاري مكافحة العدوى أن ما يسهل تشكل هذا النوع من المناعة، هو إمكانية الإصابة بـ كورونا بدون ظهور أعراض، وهو ما يحدث لدى ثلاثة أرباع المصابين، وبالتالي يمكن بسهولة أن ينقلوا العدوى لآخرين دون أن ينتبه أحد لذلك، كما أن مدة الشفاء من كورونا قصيرة وتتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما في حالة الالتزام بالدواء، وهو ما يسرع وتيرة الشفاء وفي نفس الوقت تكون مناعة ضد الفيروس.

وإلى جانب «مناعة القطيع» التي تشكلت بطريقة طبيعية نتيجة لانتشار العدوى، أرجعت أماني، تراجع الإصابات أيضا إلى انتشار التطعيمات ولاسيما في دول العالم المتقدم والدول الغنية، حيث إن هناك دولا كثيرة على مستوى تعمل في نشر التطعيمات بين مواطنيها منذ فترة، وهو ما ساهم أيضا في خلق نوع من مناعة القطيع.

جهاز الإنذار

وبالاضافة لما سبق، وفقا لاستشاري مكافحة العدوى، يمكن الإشارة إلى أن الناس، عبر معاناتها مع هذه الجائحة، تشكل لديها ما يشبه جهاز الإنذار أو الوعي الذي يجعلهم يحتاطون وينبههم إذا ما كانوا مقبلين على منطقة بها زحام، ويعرفهم كيف يتعاملون في هذه الحالة.

إلا أن أماني أكدت في الوقت نفسه، أن هذا لا يعني أن الفيروس سيختفي أو أنه لن يصيب مزيدا من البشر، خاصة وأن المناعة تتشكل ضد الفيروس لفترة من الوقت فقط، ولكن ما يعنيه ذلك هو أن الإصابات ستقل فقط عما كان عليه الحال في السابق.

مناعة جماعية في موسكو

وفي السياق نفسه، قال عالم الأوبئة الروسي غينادي أونيشينكو، أمس، إنه تم تشكل مناعة جماعية ضد كوفيد-19 لدى سكان العاصمة الروسية موسكو، بفضل الذين تعافوا من المرض والذين تم تطعيمهم باللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف أونيشينكو:"نحن حاليا، نقوم بتعزيز المناعة ضد فيروس كورونا. ومع تشكيل مناعة سكانية في موسكو، يمكن القول، إنها باتت موجودة بالفعل".

وتابع:"هناك حوالي 900 ألف أصيبوا بالمرض، بالإضافة إلى من تم تطعيمهم، و من لم يتم فحصهم ولكنهم يملكون مناعة بالفعل". ولذلك "تُظهر موسكو الآن مناعة مستقرة إلى حد ما".

تراجع الاصابات للنصف

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن أن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر العالم تستمر في التراجع على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وخلال موجز صحفي، أمس الأول، ذكر غيبريسوس أن الأسبوع الماضي شهد انخفاض عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 إلى أدنى حد منذ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن العدد العام للإصابات الجديدة المسجلة أسبوعيا في مختلف دول العالم تراجع بواقع النصف تقريبا.