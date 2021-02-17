محمد ثروت: أفتقد موسيقى عبدالوهاب وبليغ.. ورحيم وحسين امتداد للقدامى

قال المطرب الكبير محمد ثروت أثناء ندوة تكريمه في «الوطن»، أنه يفتقد جيلا كبيرا من العظماء الذين عملوا معه على مدار مشواره الفني منهم الراحلين أمثال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي وعبدالرحمن الأبنودي وسيد حجاب وأحمد فؤاد نجم، ومن الحاضرين محمد سلطان وحلمي بكر.

وقال ثروت إنه لا يحب أن يظلم الجيل الحالي لأن هذا الجيل هو الذي أخرج «يا مستعجل فراقي» التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن محمد رحيم وتامر حسين متذوقان للفن ويوجد بهما امتداد للجيل القديم.

وقال محمد ثروت إنه يحب دائما الاختلاف وذلك كان من خلال مناجاة 1 ومناجاة 2 الذي قدمها في فترة الحظر واستطاعت أن تحقق نجاحا بالرغم من وصول المدة إلى ساعتين ولكنها كانت فكرة جديدة وأعطت مساحات صوت كبيرة للمشاركين معه.

كليب «يا مستعجل فراقي» من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج وإنتاج ابنه أحمد ثروت، كما ظهرت الأغنية تزامنًا مع إطلاق هاشتاج «عودة صوت مصر» على منصات التواصل.

أغنية «يا مستعجل فراقي» تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات متقطعة خلال العام الجاري، أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته «من طول ما بفكر فيك».

محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينيات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته «حكتب جواب» و«ورق الشجر»، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بـ«صوت مصر»، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ومحمد الموجي ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.