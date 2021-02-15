محمد ثروت عن غيابه الفترة الماضية: «السوق كان ماشي في سكة مش بتاعتي»

علق المطرب محمد ثروت على نجاح أغنيته الجديدة "يا مستعجل فراقي"، قائلا: "النجاح ده اللي صنعه الناس لأن بنزل العمل وبقول يا رب، واللي بينصر هما الناس، وبشكر كل الناس اللي حبت الغنوة وسمعتها وغنتها، وابني سبب نجاحها".

وأضاف "ثروت"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه لا يحب الابتعاد عن جمهوره، ولكن عندما تكون الظروف غير مواتية "هعمل إيه؟"، حيث كان يحيي حفلات في الأوبرا بالسابق وليالي التلفزيون، وخلال العشر سنوات الماضية كان لا يوجد حفلات إلا ما ندر، كما أن الإذاعة كان لها دورا كبير أيضا، متابعا: "مفيش فنان بيحب ناسه وجمهوره ويغيب، بس السوق كان ماشي في سكة مش بتاعتك، فأحسنلك أنك تقعد".

وأشار إلى أنه يفعل وجهه نظره، وصادفت الأغنية قبول لدى الناس فحدث نجاح، كما نجحت من قبل تنظيم الحفلات من المنزل دون جمهور، والتي صادفت أيضا عند الجمهور ونجحت، "أنا ببقى حاطت إيدي على قلبي لأن المناخ العام بيعلق على النغمات فتتخض أو تتبرجل، أو تقول طب استنى شوية، وساعات المنتجين بيلاقوا لون معين نجح فيقولك عاوزين من دة، طب من دة مش هينفع، فيرودوا معلش يا أستاذ ما هو دة اللي مطلوب دلوقتي، طب أنت عارف منين؟".

من جانبه قال الفنان أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، إنه يقدم ما يحتاجه الجمهور، ولا يوجد احتياج معين في السوق، بل وجبة يتم تقديمها، خاصة أن الشعب المصري يتذوق أي شيء، والمتلقي يتلقى أي شيء لكن الذي يقدم، يجب أن يقدم أشياء مُختارة، لافتا إلى أن أغنية "مستعجل على الفراق" تتحدث من البُعد الإنتاجي عن الفراق بين الصداقة والحبيب والأسرة ، "الأغنية تليق على اللي عاوز يوظفها، ملهاش حقبة زمنية معينة".