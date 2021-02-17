متعودة دايما.. شماتة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في حادث أديب

بعد دقائق من إعلان تعرضه لحادث سيارة على طريق محور دهشور، احتل الإعلامي عمرو أديب قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث العملاق «جوجل»، كما احتل صدارة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكعادة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الذين أبدوا شماتتهم في الحادث الذي تعرض له أديب وتمنوا له الشر، وذلك قبل خروجه سالمًا من المستشفى.

وحرص نشطاء جماعة الإخوان الإرهابية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، على إظهار فرحهم وشماتتهم في حادث أديب ونشروا بعض التغريدات التي تظهر هذه الشماتة والتي نستعرض بعضها معكم كما يلي:

وكان الإعلامي عمرو أديب أديب يتناول وجبة العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر وبعد مغادرته المطعم وأثناء سيره في الطريق اصطدم بسيارة أنابيب من الخلف، وتم نقله على الفور لمستشفى دار الفؤاد وخضع فيها لكل الفحوصات الطبية.

وخرج أديب من المستشفى بعد تلقيه الفحوصات اللازمة بصحبة زوجته الإعلامية لميس الحديدي وزملائه من العاملين معه في البرنامج ورئيس قناة mbc مصر، بعدما بقي في المستشفى لمدة ساعة كاملة تلقى خلالها الفحوصات الطبية اللازمة وصرح له أحد الأطباء الاستشاريين بمغادرة المستشفى.

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر» وذلك بعد رحلة إعلامية تجاوزت الـ20 عاما، ظهر خلالها لسنوات طويلة في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «أوربت» ثم انتقل لتقديم برنامج «كل يوم» عبر فضائية «ON»، قبل توقيع عقد لمدة 3 سنوات في قناة «mbc مصر».