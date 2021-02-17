كل ما تريد معرفته عن طقس اليوم وغدا.. برودة وأمطار ورياح وتحذيرات مهمة

موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمر بها البلاد تتضمن موجة من الطقس السيئ حيث شهدت البلاد موجة من البرد والرياح والأمطار في مناطق متفرقة، وهذه الحالة التي بدأت بالأمس وشهدت انخفاضا في درجات الحرارة وهطول أمطار في أماكن متفرقة من البلاد، حيث سجلت أمس درجات الحرارة العظمى في القاهرة 21 درجة.

كل ما تريد معرفته عن الطقس نقدمه لكم كما يلي:

حالة عدم الاستقرار مستمرة اليوم وغدًا

الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، أكدت أن حالة عدم الاستقرار مستمرة اليوم وغدًا، لكن بشكل أقل حدة.

وتوقعت «شاكر»، خلال تصريحات تليفزيونية أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 درجة اليوم، أما الصغرى ستصل إلى 6 درجات إلى 7 درجات في القاهرة، أما في شمال ووسط الصعيد، ستصل درجات الحرارة الصغرى إلى 4 درجات، وسيؤدي هذا إلى تكون صقيع على شمال الصعيد.

وأكدت شاكر أن الخرائط توضح وجود منخفض جوي متركز على جزيرة قبرص، يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض كبير لدرجات الحرارة، وسيشمل وسط سيناء ثلوج مع وجود أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، تشمل مطروح والإسكندرية، ومناطق من شمال الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وأوضحت أن خرائط الرياح، تشير إلى أن سرعات الرياح ستكون عالية، وهذا سيؤدي إلى اضطراب كامل في الملاحة البحرية للبحر الأحمر والمتوسط، حيث ارتفع الموج على الترتيب إلى 4 و5 أمتار، وانخفضت كذلك الرؤية الأفقية على الطرق السريعة، مع وجود عواصف في سيوة وشمال الصعيد.

تحذير من رحلات السفاري في سيناء

وحذرت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من رحلات السفاري في وسط سيناء، بسبب انخفاض درجات الحرارة عليها، مؤكدة أن جميع المحافظات ستتأثر بنفس الكتلة الهوائية الباردة، ومن ثم لن تكون هناك فوارق في درجات الحرارة بين المحافظات.

أمطار غزيرة ونشاط في الرياح

من جانبه توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، أن تتعرض مصر لأمطار غزيرة في ظل حالة من عدم الاستقرار، ومؤكدًا أننا لمسنا جميعا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود نشاط في الرياح على أغلب مدن الجمهورية.

واعتبر شاهين في تصريحات تليفزيونية له، أن الانخفاض في درجات الحرارة أمر اعتيادي في فصل الشتاء، متوقعًا استمرار الأمطار الغزيرة لتشمل بورسعيد والعريش، وزيادة غزارة الأمطار على بورسعيد وشمال الدلتا، مثل البحيرة وكفر الشيخ، وكذلك وسط سيناء، نظرا لطبيعتها الجبلية، مؤكدًا الأمطار لن تصل إلى حد السيول، كما ستكون البحر الأحمر بعيدة عن الأمطار الغزيرة وكذلك وسط سيناء، لافتا أيضا إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة.

تحذير من خطورة الأنشطة البحرية

وحذر شاهين من خطورة الأنشطة البحرية، مؤكدًا حدوث ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والبحر المتوسط، لافتًا إلى أنه تم إغلاق الموانئ لمدة 48 ساعة، طبقًا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد.

وأوضح شاهين أن سرعة الرياح في البحر المتوسط تصل إلى 90 كيلو مترا في الساعة، أما في البحر الأحمر فتصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، متوقعًا أن يكون الهواء شديدا للغاية، كما توقع أن تصل العاصفة على شمال الصعيد، ولكن القاهرة الكبرى عليها نشاط رياح وأمطار خفيفة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.