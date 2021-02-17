الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وأمطار غزيرة على بعض المناطق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، الفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، حالة طقس اليوم الأربعاء، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ الطقس سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، ودافئ على الجنوب.

الطقس ليلًا شديد البرودة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على الجنوب.

أمطار متوسطة رعدية على بعض المناطق

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق في السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021

القاهرة العظمى 12 والصغرى 6.

الإسكندرية العظمى 12 والصغرى 9.

مرسى مطروح العظمى 13 والصغرى 8.

سيوة العظمى 11 والصغرى 6.

بورسعيد العظمى 13 والصغرى 10.

دمياط العظمى 13 والصغرى 9.

الإسماعيلية العظمى 13 والصغرى 8.

السويس العظمى 13 والصغرى 8.

العريش العظمى 13 والصغرى 9.

طابا العظمى 13 والصغرى 9.

سانت كاترين العظمى 8 والصغرى -2.

شرم الشيخ العظمى 17 والصغرى 11.

الغردقة العظمى 18 والصغرى 11.

الفيوم العظمى 12 والصغرى 6.

بني سويف العظمى 13 والصغرى 6.

المنيا العظمى 13 والصغرى 5.

أسيوط العظمى 14 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 15 والصغرى 7.

قنا العظمى 17 والصغرى 7.

الأقصر العظمى 16 والصغرى 7.

أسوان العظمى 17 والصغرى 7

الوادي الجديد العظمى 17 والصغرى 8.

شلاتين العظمى 22 والصغرى 15.

حلايب العظمى 19 والصغرى 16.