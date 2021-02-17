مصرع سائق وإصابة عامل في حادثين بسوهاج

لقي سائق مصرعه، اليوم، في انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينة المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم رفع اثار الحادث من علي الطريق، فيما أصيب عامل في تصادم بين «تروسيكل»، وسيارة نقل، علي الطريق الزراعي بدائرة مركز طهطا، وتم نقل المصاب لمستشفى طهطا العام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغا من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الغربي، يفيد بوقوع انقلاب لسيارة نقل ووجود متوفي، انتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة «إبراهيم.ف.م»، 40 عامًا، سائق ويقيم بدائرة مركز أوسيم بالجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق ووفاته، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، بسؤال شقيقه «حمدي»، 34 عامًا، سائق ويقيم بذات الناحية نفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما تبلغ لمركز شرطة طهطا، وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الغربي بناحية نجع الديك دائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير «تروسيكل»، قيادة «إسلام.م.م»، 30 عامًا عامل، يقيم بشارع المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة نقل قيادة «يونان.ن.ك»، 39 سنه سائق، ويقيم دائرة مركز سمالوط المنيا.

نتج عن الحادث إصابة قائد التروسيكل بكسر بالعضد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم ،وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة.