متى تتحسن حالة الطقس؟.. «الأرصاد» تجيب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، إنّ ذروة عدم استقرار الطقس تستمر اليوم الأربعاء، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى لـ6 درجات والعظمى 11 درجة، ويستمر نشاط الرياح في أغلب الأنحاء، اليوم بشكل أشد من أمس.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، صباحا، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج على المتوسط من 4 إلى 6 أمتار، وعلى البحر الأحمر من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية على البحرين.

وأرجع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة محمود شاهين، سبب عدم استقرار حالة الطقس لما يسمى بالمنخفض القبرصي، موضحا أنّه تسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والوجه البحري وشمال سيناء.

موعد تحسن حالة الطقس

وأضاف «شاهين»، في حديثة لـ«الوطن» أنَّه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى الخميس المقبل، ويبدأ التحسن من مساء الخميس.

توقعات أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، الغربية، الشرقية، والمنوفية، وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق من مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية، ومتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من «العريش، رفح، رأس سدر، وسانت كاترين» وقد تصل للثلوج بوسط سيناء.