إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية بسبب الطقس

أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة نقل اليوم، الأربعاء، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأضافت المصادر، أن السيارة النقل تعرضت للإنقلاب وكانت محملة بـ "عبوات مياه"، وأنه من المرجح انقلابها لاختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة على بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلى الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وقال شهود عيان أن حركة الطريق لم تتوقف كاملة إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في وقف الطريق جزئياً ومحاولة المواطنين العبور بصعوبة.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان برجال المرور لمحاولة تسيير الطريق وعمل سيولة مرورية وفتحات للعبور.

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية علي جميع الأنحاء صباح اليوم فيما لم تشهد الطرق السريعة والصحراوية شبورة نهائيا في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء طقس مشمس نسبياً مائل للبرودة علي جميع أنحاء المحافظة.

وشهدت الإسماعيلية عاصفة قوية استمرت دقائق مساء أمس الثلاثاء، أعقبها سقوط أمطار كثيفة علي المدينة وعلي مراكز فايد والتل الكبير وأبوصوير والقنطرة.