رياح محملة بالأتربة تجتاح شمال سيناء.. والشوارع خالية من المارة

خلت شوارع المدن بشمال سيناء من المارة بعد تعرضها لرياح شديدة محملة بالأتربة، اليوم، صاحبتها أمطار خفيفة على كافة الأنحاء، وانخفاض في درجات الحرارة، أجبرت المواطنين على التزام منازلهم.

ورغم التقلبات الجوية وعزوف المارة عن النزول من المنازل، فتحت المحال التجارية أبوابها بشكل طبيعى، وانتظمت حركة العمل في جميع الأسواق وسط خلوها من الزبائن، وقال «سليمان أبويوسف»، مالك محل تجاري إن المواطنين التزموا منازلهم بسبب برودة الجو والرياح المحملة بالأتربة التى تضرب المحافظة لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في توقف حركة البيع والتداول بالأسواق.

من جانبه، تفقد العميد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، الشوارع الرئيسية لمراجعة بالوعات الصرف الصحي التي تم إنشائها منذ عدة أشهر لتصريف مياه المطار، وقال رئيس المدينة أن الرياح والاجواء المناخية الباردة لم تحدث أى خسائر مادية أو بشرية فى مدينة العريش والطرق المؤدية إليها.

وفى الشيخ زويد تابع رئيس مجلس المدينة وفريق الإدارة الهندسية خطة العمل الجارية لتصريف مياه الأمطار بخزان ساحة سوق الثلاثاء، لضمانعدم إعاقة مياه الأمطار عن المجرى المخصص لها من شارع وسط المدينة الرئيسى والمؤدي إلى سوق الثلاثاء بجوار المسجد والمعهد الآزهرى.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أصدر تعليات لمجالس المدن بالمرور على الشوارع والأحياء ورفع تقارير فورية عن المشكلات والعمل على حلها بشكل سريع ومباشر دون أي معوقات قد تحدث.

وناشد المحافظ المواطنيين عدم الإقتراب من أعمدة الكهرباء وقت سقوط الأمطار خوفا من تلامس المياه بالأعمدة وحدوث ماس كهربائى.