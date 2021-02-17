ذروة انخفاض درجات الحرارة اليوم.. و24 محافظة تشهد أمطارا وثلوج

حالة من الطقس المتقلب بدأت منذ الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، وتستمر اليوم وغدًا على معظم محافظات الجمهورية، وكانت تحذيرات وتنبيهات صدرت عن هيئة الأرصاد الجوية عبر بياناتها وقنواتها الرسمية بشأن طقس متقلب، يبدأ الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ اليوم هو ذروة الانخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث تترواح العظمى على القاهرة بين 11 إلى 12 درجة.

وأضافت «شاكر» أنّه مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة يسود طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الأنحاء كافة تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، وتخف حدتها تدريجيًا كلما تقدمت للداخل تصل القاهرة وأقصى شمال الصعيد خفيفة إلى متوسطة، إذ تتساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - السويس - الشرقية - الغربية - المنوفية»

فيما تتساقط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبَرَد أحيانًا على مناطق من «مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية»

وتتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبَرَد على بعض المناطق «العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين»، وتشكّل الثلوج على وسط سيناء.

وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد «الفيوم - بني سويف».

وقدّمت هيئة الأرصاد العديد من النصائح والتحذيرات للمواطنين أهمها الآتي:

1. عدم تخفيف الملابس.

2. عدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار في حالة الأمطار الرعدية.

3. عدم ملامسة أعمدة الإنارة حال سقوط الأمطار.

4. على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية عدم الجلوس قرب النوافذ وعدم الخروج.

5. لا يفضل السفر إلى السواحل الشمالية في الوقت الحالي إلا للضرورة.

6. عدم مزاولة أي أنشطة بحرية.

7. القيادة بهدوء وترك مسافة آمنة بين السيارات.

8. على أصحاب المركبات التأكد من سلامة مساحات السيارات.

9. التحذير من رحلات السفاري وتحديدا وسط سيناء بسبب انخفاض درجات الحرارة عليها.