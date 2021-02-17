درجات الحرارة تحت الصفر ببعض المناطق.. الأرصاد: احذروا الساعات المقبلة

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؛ إذ يشهد انخفاضا شديدا، مع رياح بالدرجة ذاتها، تنتهي الساعة 5 مساء، ليسود طقس شديد البرودة ليلا، مشددة على ارتداء الملابس الثقيلة خلال اليوم.

وأكدت الهيئة أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى يوم الاثنين المقبل؛ ليسود طقس أكثر دفئا من يوم الثلاثاء المقبل، حتى نهاية الأسبوع.

كما تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

وتشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين، وشمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبني سويف، وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة: العظمى 12 والصغرى 06

الإسكندرية: العظمى 12 والصغرى 09.

مطروح: العظمى 13 والصغرى 08.

سوهاج: العظمى 15 والصغرى 06.

قنا: العظمى 16 والصغرى 07.

أسوان: العظمى 17 والصغرى 07.

شبين الكوم: الصغرى 06 والعظمى 12.

طنطا: الصغرى 06 والعظمى 12.

دمنهور: الصغرى 07 والعظمى 12.

بلطيم: الصغرى 07 والعظمى 13.

السلوم: الصغرى 08 والعظمى 12.

سيوة الصغرى 06 والعظمى 11.

بورسعيد: الصغرى 10 العظمى 13.

دمياط: الصغرى 09 والعظمى 13.

الزقازيق: الصغرى 07 والعظمى 12.

الإسماعيلية: الصغرى 08 والعظمى 13.

السويس: الصغرى 08 والعظمى 13.

العريش: الصغرى 09 والعظمى 13.

رفح: الصغرى 08 والعظمى 13.

رأس سدر: الصغرى 10 والعظمى 15.

نخل: الصغرى 07 العظمى 12.

نويبع: الصغرى 11 والعظمى 15.

طابا: الصغرى 09 والعظمى 13.

كاترين: الصغرى -2 والعظمى 08.

الطور: الصغرى 08 والعظمى 15.

شرم الشيخ: الصغرى 11 والعظمى 17.

الغردقة: الصغرى 11 والعظمى 18.

مرسى علم: الصغرى 12 والعظمى 18.

الفيوم: الصغرى 06 والعظمى 12.

بنى سويف: الصغرى 06 والعظمى 13.

المنيا: الصغرى 05 والعظمى 13.

أسيوط: الصغرى 05 والعظمى 14.

سوهاج: الصغرى 06 والعظمى 15.

قنا: الصغرى 07 والعظمى 16.

الأقصر: الصغرى 07 والعظمى 16.

أسوان: الصغرى 07 والعظمى 17.

أبوسمبل: الصغرى 08 والعظمى 17.

الوادي الجديد: الصغرى 08 والعظمى 16.

شلاتين: الصغرى 15 والعظمى 22.

أبو رماد: الصغرى 15 والعظمى 23.

حلايب: الصغرى 16 والعظمى 19.

رأس حدربة: الصغرى 16 والعظمى 19.