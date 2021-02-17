أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية وتصل للطريق (صور) 

أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية وتصل للطريق (صور)
أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية
اشتدت الرياح والعواصف وتسببت في ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما أدى إلى تخطي المياه سور كورنيش الإسكندرية، وتحديدا بمناطق المندرة وميامي وسيدي بشر ومحطة الرمل.
ودفعت شركة الصرف الصحي، بفرق طوارئ وسيارات لكسح مياه البحر من المناطق المتضررة بطريق الكورنيش، لضمان استمرار حركة المرور خاصة مع شدة الرياح.
وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الأحياء الشعبية.
وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي، فضلا عن انهيار أجزاء من 3 عقارات، بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.
كانت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.