أمواج البحر تتخطى سور كورنيش الإسكندرية وتصل للطريق (صور) 

اشتدت الرياح والعواصف وتسببت في ارتفاع أمواج البحر المتوسط، ما أدى إلى تخطي المياه سور كورنيش الإسكندرية، وتحديدا بمناطق المندرة وميامي وسيدي بشر ومحطة الرمل.

ودفعت شركة الصرف الصحي، بفرق طوارئ وسيارات لكسح مياه البحر من المناطق المتضررة بطريق الكورنيش، لضمان استمرار حركة المرور خاصة مع شدة الرياح.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الأحياء الشعبية.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني على التوالي، فضلا عن انهيار أجزاء من 3 عقارات، بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

كانت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر غربي الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.