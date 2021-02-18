خطوات تصحيح بيانات البطاقة التموينية قبل إيقافها

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، بسرعة تصحيح بيانات البطاقات التي بها أخطاء قبل شهر رمضان الكريم، بعد أن انطلقت عملية تصحيح البيانات، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد.

واشترطت الوزارة إضافة المواليد على البطاقات السارية فقط، كما أتاحت تحديث بيانات البطاقات التي بها أخطاء، عبر الموقع الإلكتروني التابع لها «إدارة دعم مصر»، https://www.tamwin.com.eg، أو من خلال بوابة مصر الإلكترونية التابع للحكومة المصرية.

وفي حالة صعوبة استخدام الإنترنت في القرى أو المحافظات فقد أتاحت وزارة التموين تعديل البيانات عبر التوجه إلى أقرب مكتب تمويني؛ إذ يجري الموظف المختص التصحيح اللازم في حالة التأكد من وجود أخطاء ببيانات البطاقة، وسيتم إيقاف البطاقات كافة التي بها أخطاء، ولم يعدلها صاحب البطاقة، ولن يسمح بالصرف لأي بطاقة تموينية بها أخطاء.

وتستهدف الوزارة تصحيح بيانات البطاقات للإبقاء على مستحقي الدعم من أصحاب البيانات الخاطئة، وحذف غير المستحقين، ويرصد التقرير التالي من يستحق حذفه، وتعديل بطاقة التموين:

- الموتى الذين لم يجرِ حذفهم.

- الأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي.

- الأسماء المكررة نتيجة التلاعب في بيانات البطاقات.

- المسافرون لفترة تزيد على 6 أشهر.

- أصحاب الأرقام القومية الخاطئة، ومن هم بدون أرقام قومية مسجلة ضمن بيانات البطاقات.

- الأسماء التي بلا أرقام قومية.

- البطاقات التي تصرف مقررات تموينية وخبزًا مدعمًا بأعداد تفوق المقيدين عليها.

ومن المتوقع حذف 6 ملايين مقيدين على 1.5 مليون بطاقة تموينية من أصحاب البيانات الخاطئة، في حالة عدم وجود البطاقة التموينية على الموقع الإلكتروني، وظهور عبارة «لا توجد بيانات»، يعني أن البطاقة سليمة ولا توجد بها أي أخطاء.