حظك اليوم الخميس 18-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى نارية ومائية وترابية وهوائية، ولكل مجموعة صفات تختلف عن الأخرى، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس تدعم علاقتك بمن تحب وفي الأفق لقاءات عاطفية موفقة، فقط اعتن بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحديد أهدافك ويدفعك للاجتهاد، وتتحسن الأجواء.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم ويمدك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وعلاقاتك وقد تضع النقاط فوق الحروف.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدفعك اليوم لدراسة مشروع أو عمل يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر داعم ويعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمر بعقلانية كي تتوصل للحل الأمثل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك اليوم يقظتك الذهنية على إصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يساعدك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب يساعدك على القيام اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس، حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك استعدادا لبذل جهود مضاعفة من أجل الحفاظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أكثر انفتاحا وتأثيرا في الجنس الآخر وتبدي استعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.