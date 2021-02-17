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حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، ممهما كلفه الأمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب، في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

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