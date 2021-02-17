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حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يحب الإسراف ولا يبخل على نفسه، كما أنّه يعشق تدليل نفسه، ولا يحب الحرمان من أي شيء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم، لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يجعلك اليوم مصرا على صنع المعجزات، فقط اعتمد الدقة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك إشراقة وحضورا والوقت مناسب لترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا عنك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

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