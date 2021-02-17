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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:20 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت رومانسي وخجول عند الإفصاح عن مشاعره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك الفلك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تجمعك بالأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير. 

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