جراحة عاجلة لمسنة تعرضت لإهمال طبي بمستشفى قنا العام

أجرى طاقم طبي بمستشفى قنا جراحة عاجلة لسيدة مسنة، اليوم، تعاني من تورم في ذراعها، إثر اتهام ابنها لإدارة المستشفى بالإهمال على خلفية تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورا أكدت تعرضها للإهمال من قبل ممرضات وأطباء المستشفى.

وقال حمادة عبد الموجود، سائق، ابن المريضة، إن والدته اصيبت بضيق في التنفس الخميس الماضي، فبنقلها في تمام الساعة التاسعة مساء، إلى إستقبال مستشفى قنا العام، وتم استقبالها وإسعافها بجهاز تنفس وبعض الأدوية، ثم قرر الطبيب نقلها للأدوار العلوية، وتم منحها العلاج اللازم ضيق التنفس.

وأضاف أن الأطباء أكدوا له أنها تعاني من التهاب رؤي حاد، وستظل في المستشفى للعلاج، وخلال إعطائها الحقن والمحاليل بإحدى غرف المرضى بالمستشفى، تورمت يدها بعد اليوم الأول، فأخبر الأطباء والممرضات، فأكدوا أن الأمر طبيعي بالنسبة لمريضة عمرها 80 عامًا.

وتابع: «اشتكت والدتي من ذراعها، فذهبت مرة أخرى للأطباء فكرروا نفس الكلام، وحينها قمت بنشر صور لذراعها على صفحتي بالفيس بوك، وتعاطف معي الكثيرين وبينهم أطباء أكدا أن الدم لم يمر بشكل سليم في الشرايين وأخبروني بضرورة إجراء عملية تسليك وتوسيع».

«بعد ساعتين من النشر، تواصلت معي إدارة المستشفى وجاء فريق من الأطباء وكشفوا على والدتي، وأخبروني أنها تحتاج إلى عملية تسليك وتوسيع شرايين في ذراعها، ووقعت على إقرارات ودخلت غرفة العمليات وتم إجراء الجراحة وخرجت »، قالها الابن داعيا أن يتولاها الله برحمته.

وتساءل: «رغم الشكوى، الكل أجزم أن الامر يحدث مع أي مريض، وعندما نشرت الصور على صفحات التواصل الاجتماعي، كانت والدتي في خبر كان على حد وصفه"، مطالب مسئولي الصحة بالتحقيق.

ومن جانبه قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه قرار فتح تحقيقا واسعا في الواقعة ومحاسبة المقصرين، إذا ثبت وجود إهمال أو تقصير.