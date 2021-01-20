وكيل «صحة قنا» يتفقد مستشفى قنا العام ويحيل المقصرين للنيابة الإدارية

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، مستشفى قنا العام، ليلاً، وذلك للوقوف على سير العمل بالمستشفى والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة.

جاءت الجولة في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمستشفيات العزل والفرز بالمحافظة.

رافق مدير المديرية خلال جولته، الدكتور محمد أبوالوفا، مسؤول مكافحة العدوى بمديرية الصحة والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

وخلال الزيارة تفقد «صالح»، قسم العزل بالمستشفى للاطمئنان على المرضى المصابين بفيروس كورونا والاستماع إلى متطلباتهم، كما اطمئن على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بكورونا والالتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوى للمرضى والفريق الطبي بالمستشفى.

كما أطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى بالمستشفى، مؤكدا حرصه الشديد على التزام الفريق الطبي بذلك حماية ووقاية لهم، كما تأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى، مشددا على المتابعة المستمرة أولا بأول لمخزون الاكسجين بالمستشفى.

وبحسب البيان الصحفي، فإنه حفاظا على أرواح المرضى، تم تحويل المقصرين والمتغيبين عن العمل بأقسام العزل إلى النيابة الإدارية.

هذا وقدم «صالح»، خلال الزيارة الشكر للفريق الطبي الحاضر، من الأطباء والتمريض والفريق المعاون على دورهم وتفانيهم في أداء عملهم ليل نهار في سبيل خدمة المرضى بالمستشفى.

وكانت وزارة الصحة، خصصت 8 مستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا هي «حميات نجع حمادى – الوقف المركزى – حميات قنا – الصدر بقنا – فرشوط المركزى قنا العام – قوص المركزى – قفط التعليمى»، وهى تضم 684 سرير إقامة بالأقسام الداخلية و23 سرير عناية، و16 جهاز تنفس صناعى لاستقبال وعزل المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقا لما تستدعيه حالة المريض.

وفي تصريحات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أكد أن جميع الأطقم الطبية وفِرق التمريض بهذه المستشفيات تعمل على قدم وساق لاستقبال المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أنهم لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع حالات المصابة بالفيروس.