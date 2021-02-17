الأرصاد: الطقس في الإسكندرية «حاجة صعبة».. والموج خرج برا الشواطئ

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة اليوم وغدا؛ إذ من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة ما بين 11 لـ 12 درجة، بينما في الغد ترتفع قليلا لتصل ما بين 15 لـ 16 درجة، والتحسن يبدأ من يوم الجمعة.

وأضافت إيمان شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن ارتفاع الموج بالبحر المتوسط في الإسكندرية والسواحل الشمالية بالبحر المتوسط وصل لـ6 أمتار، نتيجة للرياح، مؤكدة: «الطقس في الإسكندرية صعب جدا، والموج خرج برا الشواطئ».

ولفتت وكيل مركز الاستشعار، إلى أن نشاط الرياح يزيد الشعور ببرودة الطقس على أنحاء الجمهورية، الذي تجاوز 60 كم/ ساعة في المناطق الشمالية للبلاد، واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق الصحراوية والمكشوفة، خاصة المؤدية إلى شمال الصعيد، متابعة: «لازم ناخد بالنا كويس جدًا، والقيادة تكون بحذر».

ونوهت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن صحراء مطروح شهدت أمس عاصفة وبعض مناطق شمال الصعيد، متوقعة استمرارها اليوم، مشيرة إلى أن بعض المناطق شهدت تساقطا للثلوج، مثل وسط سيناء وسانت كاترين، وأخرى شهدت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على السواحل الشمالية في مطروح والسلوم والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة، موضحة أن البرد عبارة عن كرات ثلج عندما تتساقط على الأرض، تشبه حبات الثلوج.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد، اليوم، على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وبينما وسط وجنوب الدلتا تشهد أمطار متوسطة، وأمطار متوسطة لغزيرة بشمال ووسط سيناء، بينما القاهرة تشهد فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة، وخفيفة على شمال الصعيد.

وأضافت إيمان شاكر، أن مصر تأثرت بالمنخفض الجوي المتمركز في جزيرة قبرص، الذي جلب كتل هوائية باردة من جنوب أوروبا، ما أدى لانخفاض الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.