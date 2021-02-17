«اتصالات مصر» تتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمستشفيين بالقاهرة والشرقية

أعلنت شركة اتصالات مصر التعاون مع بنك الشفاء المصري، بتسليم عددا من أجهزة التنفس الصناعي لكلا من «مستشفى الجمهورية» بالقاهرة، و«مستشفى 25 يناير» بالشرقية، استمرارا لدعم جهود الدولة لمواجهة أزمة كورونا.

تبرع سابق لمديريات الصحة في الدقهلية والمنوفية

وجاء تبرع اتصالات مصر بأجهزة التنفس الصناعي، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، استكمالا لما بدأوه معا من دعم لمديريات الصحة بمحافظتي الدقهلية والمنوفية، وكذلك مستشفى الدمرداش بأجهزة ومستلزمات غرف الرعاية المركزة؛ إذ تم التبرع بما يزيد عن 75 جهاز لغرف الرعاية المركزة، بحسب بيان الشركة.

لرفع العبء عن كاهل الدولة المصرية ومستشفياتها وطواقمها من الجيش الأبيض

وفي هذا السياق، علق المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر، قائلا: «إن اتصالات مصر لديها رسالة واضحة ومباشرة في ظل أزمة كورونا، وهي تقديم وسائل وسبل الدعم كافة لمواجهة الفيروس المستجد، لذلك تسعى الشركة بالتعاون مع شركائها من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى أفضل النماذج الممكنة، للمساهمة في تخفيف وطأة الجائحة على أهالينا، والمساهمة بشكل فعال لرفع العبء عن كاهل الدولة المصرية ومستشفياتها وطواقمها من الجيش الأبيض الذي يؤدي دور بطولي في هذه الجائحة».

وسبق أن حصلت اتصالات مصر قبل أسابيع، على حزمة ترددات جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العرض المالي والفني للشركة، بمقابل 325 مليون دولار (ما يعادل 5.2 مليار جنيه)، يسدد منهم نصف المبلغ، أي 162.5 مليون دولار بالدولار الأمريكي، فور إتاحة الترددات، والباقي بالجنيه المصري على سنتين، طبقا لشروط المزايدة التي أعلنها جهاز تنظيم الاتصالات قبل المزايدة، وبذلك تتجاوز حجم استثمارات الشركة في السوق المصري 55 مليار جنيه على مدار 14 عاما.