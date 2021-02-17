محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة تفتيت حصوات الكلى والحالب

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وحدة تفتيت حصوات الكلى والحالب بالموجات التصادمية دون تدخل جراحي ودون ألم بقسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي، والتي بلغت تكلفتها 7ملايين جنيه.

وأجرى اللواء طارق الفقي والدكتور أحمد عزيز، جولة تفقدية داخل أجنحة وحدة تفتيت حصوات الكلى والحالب، التي تقدم الرعاية الطبية لمواطني المحافظة ومحافظات الصعيد، حيث تم الإنتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للوحدة لتقديم خدمة طبية متميزة للتخفيف عن المرضى، وتقليل معاناة الألم بدون أي تدخل جراحي.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن إدارة الجامعة تسعى بشكل دؤوب لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة لغير القادرين، لتحقيق الشفاء التام وتخفيف الآلام عن جميع المرضى، مشيراً إلى أن تكلفة تطوير الوحدة بلغت 7 ملايين جنيه منها 2.5 مليون جنيه دعم من شركة abc للإستثمار العقاري كمساهمة في سعر الجهاز .

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الوحدة تعد الأحدث من نوعها في مصر، وتعمل بطاقة إستيعابية تصل إلى 20 حالة بالأسبوع، وتستخدم الأشعة السينية والموجات الصوتية في إكتشاف حصوات الكلى، والحالب والمثانة بدقة عالية.

وأشار الدكتور حمدي سعد، إلي أن وحدة تفتيت حصوات الكلى والمسالك البولية تضم أحدث جهاز لتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية في مصر، بالإضافة لوحدة التحكم الخاص بها، والتي تحتوي على شاشات العرض والتحكم في عملية التفتيت.

وأضاف الدكتور عبدالباسط بدوي، أن الوحدة تعمل بالموجات التصادمية لتفتيت حصوات الكلى والحالب التي يقل حجمها عن 2 سم، خلال عدد من الجلسات وفترة زمنية لا تتراوح أكثر من أسبوعين، موضحاً أن عمليات التفتيت تجرى للمرضى كإجراء خارجي دون الحاجة إلى الحجز بالمستشفى، مشيراً إلي أنه تم اليوم إجراء 4 عمليات جراحية بالوحدة .

وقالت كريستين صفوت ونيس، مسئول التسويق بالجامعة إن الوحدة ضمن مجموعة من الوحدات التي أنشئت بدعم من مؤسسات خارجية لصالح خدمة مرضي الإقليم وما حوله من محافظات.

حضر الافتتاج الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، ، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور عبدالباسط بدوي رئيس قسم المسالك البولية ومدير الوحدة، وممدوح اسكندر مدير شركة abc للإستثمار العقاري .