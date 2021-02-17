بنك مصر يطلق شهادة ثلاثية ذات عائد شهري متغير: تبدأ من 500 جنيه

أطلق بنك مصر مؤخرًا وعاءً ادخاريًا جديدًا تحت اسم الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري، وذلك في إطار تطويره الدائم لأوعيته الادخارية القائمة، واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء.

والشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري هي شهادة اسمية غير قابلة للتحويل مدتها 3 سنوات تبدأ من تاريخ الإصدار، وتصدر بالعملة المحلية، وتتمتع بعائد متغير يتم احتسابه شهريًا على أساس متوسط أسعار «CONIA +» نحو 0.25%، إذ يقوم النظام باحتساب العائد لكل عميل بصفة يومية بدءًا من تاريخ إصدار الشهادة ثم يرحل شهريًا لحساب العميل.

وتستعرض «الوطن» خصائص ومميزات الشهادة وسعر الفائدة، وكيفية الحصول عليها على النحو التالي:

خصائص ومميزات الشهادة

- تصدر الشهادة الثلاثية للأفراد الطبيعيين لمدة ثلاث سنوات لا تجدد.

- تبدأ قيمة الشهادة من خمسمائة جنيه مصري ومضاعفاتها.

- تعد تلك الشهادة الأولى من نوعها حيث تعتبر أول شهادة ادخار ذات عائد متغير شهري مرتبط بسعر Conia، وهو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة وسوق الانتربنك.

- يبدأ سريان الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- يصرف العائد شهرياً ويضاف العائد تلقائيًا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير.

- يمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري.

- يمكن للعملاء شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك، والتي يصل عددها إلى أكثر من 700 فرعًا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الانترنت البنكي BM online.

- يمكن للعملاء استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور مع تطبيق نسب الخصم المقررة.

- يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

هذا ويعد طرح تلك الشهادة استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.