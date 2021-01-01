منة فضالي: أعز صديقاتي أذتني نفسيا.. والبعد عن الناس غنيمة (فيديو)

«اكتشفت إن أعز صديقة ليا بمليون وش»، هكذا أعربت الفنانة منة فضالي عن صدمتها من صديقتها المقربة التي تعرضت للأذية منها دون إبداء أسباب، مؤكدة أنها أصبحت تؤمت بمقولة: البعد عن الناس غنيمة، بحسب قولها.

وقالت منة في حوارها مع برنامج «وش تاني»، الذي يقدمه خالد فرج عبر موقع «الوطن»، وقناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، إن صديقتها المُشار إليها من خارج الوسط الفني، وكانت تتواجد معها نهارا وليلا، مضيفة أنها تعرضت لموقف منها أظهر حقيقتها، ولكنها رفضت الكشف عن ماهيته بدعوي أنه لا يصلح للحكي، وفقا لكلامها.

وأوضحت الفنانة: «اكتشفت أن هذه الصديقة بمليون وش، ولكن أزمتي أنني أصون العيش والملح، فأحيانا أراها وأقوم بتحيتها ولا يحدث العكس منها، فربما تراني ولا تنظر إليّ من الأساس».

وأكدت منة فضالي: «علاقاتي أصبحت محدودة رغم كثرة معارفي، ولكني أدرجها تحت مسمي زملاء وزميلات، إلا أنني لم أجد الصديق الذي يُضحي بنفسه من أجلي، وأذكر أنني أشاهد مسلسلا لبنانيا تدور أحداثه حول صديقة تضحي بنفسها لأجل صديقتها، فقلت لأمي (مهو فيه أصدقاء كويسين أهو) فردت عليّ قائلة: (أنتي اختياراتك غلط)، وأدركت أنها مُحقة في كلامها».

وفي سياق مختلف، أبدت منة سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن مسلسلها الجديد «سكن البنات»، المعروض حاليا عبر إحدى القنوات المشفرة، والمقرر عرضه قريبا علي إحدى الفضائيات المصرية، وتدور أحداثه حول مشكلات الفتيات المغتربات، وأبرز الصعوبات التي تواجههن عند قدومهن إلي القاهرة.

ويشارك في بطولة «سكن البنات»، وفاء عامر، وآيتن عامر، ودينا، ومنذر ريحانة، ومحمد نجاتي، وشيما الحاج، وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد النقلي.