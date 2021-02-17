حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 18-2-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من «كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية».

- أمطار متوسطة على مناطق من «الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح».

- فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 07

وادي النطرون 15 07

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 16 08

مطروح 16 08

السلوم 16 06

سيوة 16 05

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 13 07

نويبع 18 12

طابا 15 10

كاترين 07 02-

الطور 14 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 19 12

مرسى علم 19 12

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 06

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 19 08

أسوان 19 09

إدفو 18 10

أبوسمبل 18 11

الوادي الجديد 18 10

شلاتين 20 15

أبورماد 22 15

حلايب 20 16

رأس حدربة 20 16