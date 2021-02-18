حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بكونه شخصية اجتماعية، ويفضل قضاء وقته مع أصدقاءه المقربين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وعلاقاتك وقد تضع النقاط فوق الحروف.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.