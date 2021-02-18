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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:23 ص | الخميس 18 فبراير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان يتميز بصدقه وأمانته في التعامل مع مشاعر الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدفعك اليوم لدراسة مشروع أو عمل يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي 

القمر داعم ويعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

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