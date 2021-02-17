«الإسكندرية الأزهرية»: جاهزون لعقد الامتحانات وفقا للإجراءات الاحترازية

أكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جاهزية المعاهد الأزهرية بالمحافظة لاستقبال الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف هاشم، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماعا مع الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي للمراحل التعليمية، وسلامة القط قائم بعمل مدير التعليم الثانوي، ومجدي محمد علي قائم بعمل مدير التعليم الإعدادي، وعصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي، ومديري الإدارات التعليمية؛ للتأكيد على الاستعدادات للامتحانات وسرعة تسجيل استمارات الثانوية.

وأوضح أنه تم التأكيد على تجهيز المعاهد والاستعداد للامتحانات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية، للمحافظة على سلامة الجميع، والعمل على أن تخرج الامتحانات على أكمل وجه، وتعقيم وتطهير اللجان بصفة مستمرة، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول المعاهد، ومراعاة عدم الكثافة داخل اللجان، والتزام الجميع بارتداء الكمامات، لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم التأكيد على مخاطبة شيوخ المعاهد بسرعة تسجيل استمارات الشهادة الثانوية.

جاء ذلك بحضور علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية، والشيخ صالح عبدالله مدير إدارة الامتحانات، وهشام توفيق مدير إدارة التنسيق، والأستاذ محمود خطاب سكرتير المنطقة.

وكان الأزهر الشريف أعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل التعليمية للمعاهد الأزهرية، والتي تنطلق يوم 27 من شهر فبراير الجاري على أن تختم في 9 مارس المقبل.