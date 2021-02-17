قوافل طبية للهلال الأحمر بقرى المنوفية ..«صور»

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار القوافل الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة في إطار توفير حياة كريمة.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، ف تصريح له، اليوم، إنه تقرر تنظيم قافلة طبية لمدة 4 أيام خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري، حيث بدأت أعمال القافلة أمس الثلاثاء بوحدة طب الأسرة بقرية شرانيس بمركز قويسنا ويستمر العمل اليوم بمقر مؤسسة النور الخيرية بقرية ميت أبو شيخة بقويسنا.

وأضاف أن القافلة تستكمل عملها غد الخميس 18 فبراير بالوحدة المحلية بالماى بمركز شبين الكوم، والجمعة 19 فبراير بمركز شباب مدينة تلا بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وتتضمن القوافل الطبية تخصصات «باطنة وجلدية وعظام وأطفال»، مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

ووجه محافظ المنوفية إلى ضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر.

وأشاد بجهود جمعية الهلال الأحمر المصري ودورها البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين . علي صعيد آخر، كرّم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أيمن محمدي الشربيني مدير منظومة النظافة الجديد بالمحافظة لقيامه برفض رشوة مالية من أحد المقاولين بمقلب القمامة.

جاء ذلك بمكتبه في حضور نائبه محمد موسى. وقام محافظ المنوفية بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل ودوره المتميز في الارتقاء بمنظومة العمل، وأكد المحافظ أنه نموذجاً مشرفاً يحتذى به في الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه بتكريم المخلصين ودعمهم، فضلاً عن التأكيد على ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والشفافية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول في تأدية مهام عمله، وقد أعرب مدير منظومة النظافة عن سعادته بتلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بتكريمه.