«الدواء» توجّه بتحريز تشغيلة من جهاز أكسجين الدم «كابيوكس Capiox»

أصدرت هيئة الدواء المصرية، المنشور رقم 8 لسنة 2021، وجّهته إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لتوجيهه إلى إدارات التفتيش الصيدلي، لسرعة ضبط وتحريز إحدى تشغيلات جهاز أكسجين الدم «كابيوكس Capiox» من الأسواق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إنّ المنشور يقضي بسحب التشغيلة رقم YD16 من جهاز أكسجين للدم «كابيوكس Capiox»، التي تحمل رقم التسجيل 589/2017/1، كود 3CX FX25RWC.

وأكد الدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية، أنّ سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة مكونات الجهاز مع رمز المنتج الموجود على الملصق، موضحا أنّ الشركة المصنعة أكدت أنّ ذلك نتج عن خطأ في عملية التجميع، علما بأنّ وظيفة وأداء الجهاز لا يتأثران بهذ التغيير، وليس هناك تأثير على وظائف المنتج وسلامته.

وشدد رجائي على أنّ هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب الجهاز، وأنّ التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية، نحو تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.