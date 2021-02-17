وزير الخارجية الباكستاني من القاهرة: لن يفهم الإسلام أفضل من المصريين

أبدى وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، انبهاره بالبنية التحتية ونظافة الشوارع في مصر، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة تستحق الزيارة بمجرد الانتهاء منها، و«هذا ما حدث أيضا في بلادي حيث انتقلنا من كراتشي لإسلام آباد، وأصبحت عاصمة جديدة ومحورا للأنشطة والمجالات كافة، وأتمنى تحقيق ذلك في مصر أيضا».

وأضاف «قريشي» خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، وعرضه التلفزيون المصري، ان بلاده ترحب بالمستثمرين المصريين للاستثمار، فهناك إعفاءات ضرييبة جرى تقديمها لتخفيف العبء وجذب الاستثمارات، متابعا: «مصر لديها حضارة كبيرة ويمكن إحداث شراكة كبيرة مثلما حدث ذلك في عهد الرئيس جمال عبدالناصر».

وأشار وزير الخارجية الباكستاني، إلى أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، لافتا إلى أن التعليم الديني أمر هام للدولة، ولن يفهم الإسلام أفضل من المصريين، الذين يمتلكون حضارة كبيرة، موضحا أن القارة الإفريقية تمتلك مقومات كثيرة سواء من المعرفة والثروات والخبرات العلمية والاقتصادية الكبيرة، وإفساح المجال لباكستان في مزيد من الاستثمارات.