وزير الخارجية: مصر ستظل منخرطة بقوة في الشأن الليبي.. وليس لديها أطماع

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر ستظل منخرطة بقوة في الشأن الليبي، وليس لديها أي أطماع في ليبيا، مضيفا أنه سوف يتم التعاون بين البلدين في المجالات كافة، على أسس الاحترام المتبادل والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين.

ولفت «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني، وعرضه التلفزيون المصري، إلى أن مصر قامت بجهود متوالية لرعاية العملية السلمية في ليبيا ووقف إطلاق النار بها، مشيرا إلى أنها أولت اهتماما باستمرار ورعاية الجهود المرجوة لتحقيق الاستقرار والأمن في طرابلس.

وأشار وزير الخارحية، إلى إرسال وفدين إلى العاصمة الليبية من أجل عمل مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة، من أجل تناول مجمل التطورات والأوضاع الأنية الحالية بها.

وقال الوزير، إن مصر وباكستان تواجهان التحديات المرتبطة بالإرهاب، والأهم من ذلك كيفية مواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات، خاصة الشباب من الانسياق وراء الدعاوى المغرضة والطرح المغلوط للدين الحنيف، القائم على التسامح، مؤكدا أن البلدين لديهما خبرة مشتركة للقضاء على الإرهاب، ونزع التوجه نحو الفكر التطرف.

وأضاف السفير سامح شكري، أن الأزهر الشريف يعد مركز الإسلام الوسطي المعتدل، وتاريخه الطويلة وكوادره يشهد لها بالكفاءة والقدرة ولديها تواجد في باكستان، والمنح التي تقدمها الأزهر للطلاب تعزز من التعاون، وتم الاتفاق على تكثيف التعاون للقضاء على الإرهاب.