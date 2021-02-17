جوهرة تحذف تعليق أحد المعجبين: «نفسي أكون تحت جذمتك يا ملكتي»

أثار تعليق أحد المتابعين على صورة الراقصة الروسية ​جوهرة جدلا واسعا على السوشيال ميديا؛ إذ ظهرت ​بالمايوه في المسبح، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ولاقت صورتها إعجاب عددا كبيا من المتابعين، وكان من أبرز التعليقات: «نفسي أكون كلبك وتحت جزمتك يا ملكتي»، وأدي التعليق إلى هجوم عدد كبير من متابعيها على «انستجرام».

جوهرة تحذف أحد تعليقات الجمهور

حذفت «جوهرة » تعليق أحد المتابعين، مؤكدة باستمرار أنها تركز في أعمالها الفنية فقط، دون النظر لأي شئ آخر.

آخر أعمال الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني، الذي حقق إيرادات عالية منذ طرحه بدور العرض.

ويدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، ويعتبر أول عمل سينمائي للراقصة جوهرة.

- أزمة جوهرة الأخيرة

وتعرضت الراقصة جوهرة لأزمة جديدة، بعد أن حررت الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضدها، بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتدائها بدلة غير قانونية، وآخر في نفس الحفل ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش، بتهمة الغناء بدون ترخيص.

وقالت الراقصة الروسية في تصريحات صحفية، إنها تعمل بتصاريح من نقابة المهن التمثيلية وتصاريحها سليمة، وتجددها في وقتها.

وأكدت جوهرة أنها تحترم القواعد والقوانين، وترقص ببدل قانونية، ولا تفعل شيئا خطأ؛ كي لا تؤذى مشاعر المشاهدين في المنازل.

ومن المقرر أن تدخل جوهرة خلال الأيام المقبلة عددا من المشاريع الفنية، والحفلات الغنائية.