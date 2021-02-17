تساقط الثلوج على الإسكندرية وسرعة الرياح 50 عقدة.. «صور»

تجدد تساقط الثلوج، عصر اليوم الأربعاء، على مناطق وسط الإسكندرية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية، لليوم الثاني.

وتساقطت حبات الثلج لعدة دقائق، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة تصل إلى حد الثلوج وطقس غير مستقر.

وتتعرض الإسكندرية، منذ صباح أمس، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

كانت مناطق العجمي وأبو يوسف و6 أكتوبر، غرب الإسكندرية شهدت، تساقط ثلوج، مساء أمس، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المدينة الساحلية.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن سرعة الرياح وصلت إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن ارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح بين 4.5 إلى 5 أمتار، ما أدى إلى استمرار غلق البوغاز لليوم الثاني.