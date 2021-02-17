تعافي 4 أطفال من فيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في محافظة القليوبية، تعافي 4 أطفال من فيروس كورونا المستجد، بعد أن ثبوت تعافيهم من الفيروس، إثر سحب مسحتين وجاءت النتائج سلبية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أن ثلاثة أطفال، لازالوا يخضعون للعزل الداخلي بالمستشفى، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم حتى تمام الشفاء، منوهًا إلى أن المستشفى استقبل بالأمس طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية ثبت إصابته باشتباه كورونا، وجرى عزل الطفل منزليًا.

وأوضح المصدر أن المستشفى خصص الدور الثاني كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، لافتًا إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

في وقت سابق كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، وفاة 12 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمستشفيات القليوبية، بينهم 5 سيدات.

وبحسب المصدر سجل مستشفى قها للعزل الصحي 6 حالات وفاة وحالتين بكلا من مستشفى التأمين الصحي النموذجي والكويتي ببنها، بالإضافة إلى حالة واحدة في كلا من مستشفى الجامعة ببنها وكفر شكر.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم «متولي.ع»، 59 عامًا، من قرية كفر مويس التابعة لمركز بنها، و«أحمد.ا.ع»، 46 عامًا، من قرية أكياد دجوي التابعة لمركز طوخ، و«حمدي.ح.ا»، 73 عامًا، من الباجور منوفية، و«حمدية.م.م»، 69 عامًا، من مدينة شبين القناطر، و«الزهراء.ح»، 45 عامًا، من قرية سرياقوس مركز الخانكة، و«مديحة. ع»، 50 عامًا، من قرية مسجد الخضر منوفية .

أما المتوفون بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، فهم «فوزية.ا.م»، 65 عامًا، من قرية البقاشين كفر شكر، و«عبد الله.ع.ح»، 77 عامًا، من قرية جمجرة التابعة لمركز بنها.

وتابع المصدر أن المتوفين بمستشفى الجامعة والكويتي ببنها وكفر شكر هم «سمية.أ.ا»، 62 عامًا، من قرية بطا التابعة لمركز بنها والدكتور «محمد.ع»، من قرية الرملة مركز بنها، و«فتحي.ع»، 85 عامًا، من قرية مرصفا مركز بنها، و«إبراهيم.ع.ع»، 76 عامًا، من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.