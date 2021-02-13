«اتعمله كمين».. ضبط عاطل بحوزته 100 طربة حشيش في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عاطل، بمركز طنطا.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وسط الدلتا، بإتجار عاطل في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط «100 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي، هاتفين محمول، وسلاح أبيض» بحوزة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وذلك في كمين أعد خصيصًا لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

وبمواجهة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

في وقت سابق، استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، ومديرية التموين، مخزن أدوية بحي ثان طنطا، أسفرت عن ضبط 81 عبوة دواء مدرجة على الجدول الأول وتؤثر على الحالة النفسية، 8500 وحدة أدوية مسجلة، أخرى ممنوع حيازتها خارج الصيدليات بكميات 161000 وحدة، و12794 دواء مهرب وغير مسجل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية، بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وتخزين الأدوية.

وأشار إلى ورود معلومات عن مخزن غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم ثانى طنطا، وتم توجيه الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة لتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وشن حملة مشتركة قادتها منى شبل مدير التفتيش الصيدلي.