عاجل.. سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من القاهرة

شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة في موجة طقس سيئ مستمرة منذ أمس الثلاثاء وتنتهي غدا الخميس، وتسببت الرياح في سقوط بعض أطباق «الدش» من البلكونات على السيارات في الشوارع، وسط رياح شديدة.

وذكرت هيئة الأرصاد أمس الثلاثاء، أن موجة سيئة ستضرب محافظات مصر، مع عدم الاستقرار على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري.

ووفقا لبيان للأرصاد، فإنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة تمتد إلى القاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء، فيما تتكاثر السحب حاليا في المنطقة الغربية القريبة من الإسكندرية.

كما حذرت الأرصاد من طقس بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من (السلوم- مطروح- إسكندرية- بلطيم -رشيد- دمياط بورسعيد-كفر الشيخ- البحيرة والدقهلية)، بينما تأتي أمطار متوسطة رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على (العريش- رفح- رأس سدر- وسانت كاترين)، مع فرص تشكل الثلوج على وسط سيناء وأمطار خفيفة متوسطة على مناطق من القاهرة -الجيزة- القليوبية- السويس -الشرقية -الغربية والمنوفية.

وتهيب الأرصاد بالمواطنين عدم تخفيف الملابس أو التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار في حالة الأمطار الرعدية وملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار.