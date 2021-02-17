إحداها تصل إلى «-2».. المناطق الأكثر برودة على كل الأنحاء غدا

موجة من الرياح الشديدة والطقس البارد مع سقوط أمطار على بعض المناطق، تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، التي تمتد حتى أول الأسبوع المقبل.

ويفاجأ غدا الخميس بعض المواطنين بمناطق تعد هي الأكثر برودة على مستوى الجمهورية، ووفقا لبيان الأرصاد، فإن دير سانت كاترين هي المنطقة الأكثر برودة، إذ تشهد درجات الحرارة فيها الصغرى -2 والعظمى 7.

كما تأتي مناطق كل من الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، ضمن المناطق الأكثر برودة بدرجة حرارة صغرى، سجلت 6 درجات فقط، كما تشهد كل من سوهاج وقنا والقاهرة والاسكندرية ووادي النطرون وطنطا، درجات حرارة منخفضة، تنبئ بطقس بارد إذ سجلت فيها درجات الحرارة بنحو 7 درجات مئوية.

كما تشهد كل من شبين الكوم ودمنهور وبلطيم ومطروح والزقازيق والمنصورة والعريش ورفح والأقصردرجات حرارة منخفضة وهى 8 درجات، بينما سجلت الطور وأسوان 9 درجات فقط.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد كشفت توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وأشار الخبراءإلى أنّه يسود غدا خلال ساعات الليل، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات غدا الخميس

القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 07

وادي النطرون 15 07

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 16 08

مطروح 16 08

السلوم 16 06

سيوة 16 05

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 13 07

نويبع 18 12

طابا 15 10

كاترين 07 02-

الطور 14 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 19 12

مرسى علم 19 12

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 06

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 19 08

أسوان 19 09

إدفو 18 10

أبوسمبل 18 11

الوادي الجديد 18 10

شلاتين 20 15

أبورماد 22 15

حلايب 20 16

رأس حدربة 20 16