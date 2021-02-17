داليا مصطفى تعمل صحفية في مسلسل «الحرير المخملي»

تبدأ النجمة داليا مصطفى، تصوير أول مشاهدها فى مسلسل «الحرير المخملي»، يوم الخميس المقبل، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الممتدة، التي تصل إلى 60 حلقة، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

كشفت داليا، أنها تقدم شخصية تدعى «زينة»، وهي ابنة النجم مصطفى فهمى، وتعمل محررة صحفية فى إحدى المؤسسات الصحفية، وتعمل على تحضير رسالة ماجستير لتناقشها لتحقق حلمها.

أكدت «داليا»، في بيانٍ صحفي، أن محور شخصيتها يدور حول الشخصية المرأة المتمرّدة لما تمتلكة من عزيمة وإصرار وثقة بالنفس، وإرادة صارمة لتصبح من رموز المرأة الناجحة في المجتمع إلى أن يصبح ذلك الحلم والطموح حقيقة بالفعل.

أضافت بأنّ نشأتها في المسلسل، تعود إلى محافظة الفيوم، ويبدأ ظهورها فى حقبة الثمانينيات، ثم تتدرج الأحداث والمتغيرات إلى أن تصل لحقبة الألفينات، مضيفة بأنها لها فكر مختلف بالرغم من أصولها الريفية فمن أجل طموحها تتغلب على الطابع القروى، بإرادتها الصلبة والإصرار فتحدث عدة مفاجآت مثيرة لا تخطر على بال الكثيرين وغيرها.

وأعربت داليا، عن سعادتها بتقديم هذا الدور لما له من تميز تشويقى مختلف، وذلك من حيث المظهر والتنوع فى الملابس والتصرفات والديكور، وملامح الوجة والتعبيرات بين عدة ريأكشنات مختلفة تهدف إلى تقديم قماشة محورية، تظهر بين سطور ورؤية الحقبتين على الشاشة الذهبية قريبًا.

وقالت إنّ المخرج أحمد حسن، يهتم بالممثل ويعمل علي توجيهه طول الوقت ويهتم بكل التفاصيل، لاسيما بأن التيمة التى يستخدمها هى فن الديكوباج لخروج الصورة للمشاهد بأفضل حالة معبرة، مضيفة بأنه فعال ومركز جدًا فى سير الأحداث، لاسيما بأنه يجعل أجواء التصوير داخل البلاتوه يحيطها الحب والمرح والسرور، لافتة إلى بأن الكاست جميعًا تركيبة كلها مميزة، فالجميع أن كاست جدًا وهذا سبب جعلها على الموافقة الفورية دون تردد.

جدير بالذكر، بأن مسلسل «الحرير المخملى» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، وهم النجم مصطفى فهمى، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وطارق صبرى ، وأحمد سعيد عبد الغنى، وأحمد جمال سعيد، وإسلام جمال، وهاجر الشرنوبى، ومها أبو عوف، وسامى مغاورى، ودنيا عبد العزيز، ومحمد الصاوى، ويسرا المسعودى، وبسمة ماهر، ورضوى جودة، وكريم الحسينى وآخرين، وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى لمالكها المنتج إسلام المرسى ومدير تصوير تامر جوزيف وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال ومن سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادى أسعد وحمدى التاية وإخراج أحمد حسن.

في يوم وليلة

فى سياق آخر تنتظر داليا ، عرض مسلسلها الجديد «في يوم وليلة» المقرر عرضه بدءًا من يوم 21 فبراير الجارى على قناة on والذي ينتمى إلى نوعية الأعمال 35 حلقة ويشاركها في البطولة كل من النجم أحمد رزق، أيتن عامر، نضال الشافعى، الفنان القدير صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف وآخرين وهو من سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

قبل الأربعين

في سياق مختلف، يعرض حاليًا للنجمة داليا مصطفى بدور العرض السينمائي فيلم «قبل الأربعين»، ويشاركها في البطولة كل من النجمة بسمة، هاله فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيهاب فهمي، معتز هشام، أحمد حلاوة، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف، وهو من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.